Tšiili turist Juan Carlos Bustamante sai Veneetsias Caffe Lavena nime kandvas kohvikus tõelise ehmatuse osaliseks, kui selgus, et kahe kohvi ja kahe pudeli mineraalvee eest tuleb välja käia 43 eurot.

Väljaanne The Telegraph uuris Caffe Lavenalt, kas nende hinnangul on taolised hinnad õiglased. Kohviku esindaja vastas, et menüüs on kõnealused hinnad väljas. Kui klient oleks ostnud kohvi baarist, maksnuks see 1,25. Soovides aga istuda Püha Marcuse väljakul, kerkivad hinnad kohe lakke.

Püha Markuse väljak ja basiilika on Veneetsia üks suurimaid vaatamisväärsusi.