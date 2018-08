Tel Avivi ülikooli teadlaste sõnul on tänapäevased nutitelefonid – mida hetkel maailmas kolm kuni neli miljardit – tehniliselt sedavõrd arenenud, et nende kogutavaid andmeid võiks kasutada küllalt täpseks ilmaennustamiseks. Ametlikke ilmajaamu on maailmas vaid 10 000.

Teadlased uurisid, kuidas töötavad nutitelefonide andurid. Selleks asetati neli telefoni ülikoolilinnakus kontrollitud tingimustele ja analüüsiti nähtust nimega „atmosfäärilooded“ – mis sarnaneb ookeani loodetega. Ühtlasi analüüsiti briti ilmaäpist WeatherSignal saadud andmeid.

„2020. aastaks on maailmas rohkem kui kuus miljardit nutitelefoni,“ märkis Price. „Võrrelge seda numbrit kaduvväikse 10 000 ametliku ilmajaamaga, mis täna olemas on. Selle info kogus, mida me saaksime kasutada täpsete ilmamustrite ennustamiseks, eriti selliste, mis endast vähe hoiatavad või üldse mitte, on põrutav.“

„Näiteks Aafrikas on miljoneid telefone, aga vaid väga primitiivne meteoroloogiline taristu,“ lisas ta. „Kümne telefoni andmete analüüsist ei pruugi olla palju kasu, aga miljonite telefonide andmete analüüs võiks olla uus tase. Nutitelefonid muutuvad odavamaks, kvaliteetsemaks ja üle maailma inimestele kättesaadavamaks.“