Rahekahuri idee on pärit 19. sajandi lõpust ja selle põhimõte pole eriti muutunud. Rahekahur näeb välja nagu taeva suunas vaatav megafon. Selle sees toimuv plahvatus saadab taevasse lööklaine ning teoorias peaks see takistama rahepilvede moodustumist.

Autotöösturite suurimaid nuhtlusi ja vaenlasi on rahe – see võib tuliuute autode katusepleki mõlki peksta enne, kui masinad isegi tehase territooriumilt väljuda jõuavad. Sageli kasutatakse autode kaitseks present- või võrkkatteid, aga Volkswageni Mehhiko tehases otsustati teistsuguse lähenemise kasuks. Nimelt ehitati halva ilma ohjeldamiseks hulk rahevastaseid kahureid.

Mehhiko põllumeeste arvates takistavad Volkswageni tehase rahevastased kahurid vihma sadamist. Tõendid näitavad aga paraku, et need ei takista isegi rahet, kirjutab Popularmechanics .

Grupp tehase lähedal tegutsevaid talunikke aga kurdab, et Volkswageni rahekahurid takistavad kõigi sademepilvede moodustamist – nimelt on pikaajaline põud rikkunud nende põllusaagid. Vastuseks farmerite kurtmisele pani VW kinni kahurite automaatrežiimi, kattis autod rahe kaitseks võrguga ja paneb lisaks kahurid juhuslikel hetkedel paukuma.

Siinkohal väärib märkimist, et rahekahurite efektiivsus pole kunagi kinnitust leidnud. Õigupoolest levivad nende tekitatavad lööklained õhus vaid ligi 60 meetri kaugusele ning ei ulatu kaugeltki lähimate pilvedeni. Ning kui need ka piisavalt kõrgele jõuaksid, pole ikkagi teaduslikku tõestust, et survestatud õhk kuidagi rahepilvede teket takistaks. Pärast rahekahurite leiutamist Itaalias kulus Itaalia teadlastel ja valitsusel vähem kui kümme aastat, jõudmaks selgusele, et need seadeldised on kasutud.

Seetõttu on ka raske uskuda, et rahevastased kahurid on takistanud vihmapilvede moodustamist ja seeläbi põuda põhjustanud. Tõenäoliselt on pigem põhjuseks kliimamuutused, mis on mitmel pool maailmas tänavu põuda ja kuumalaineid tekitanud.