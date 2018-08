Paraku ei tea paljud autojuhid, et veekogude kallastel on väljaspool teid igasugune sõidukitega liiklemine keelatud: auto, ATV, tsikli, või mistahes muu mootorsõidukiga vee äärde sõitmine on looduse lõhkumine ning seega karistatav.

Mis saaks olla romantilisem, kui jälgida merekaldal päikesetõusu- või loojangut või vaadelda langevaid tähti? Vähemalt kahel korral suvel – jaanipäeval ja muinastulede ööl – süttivad meie randades sajad lõkked. Just suvel kisub vee äärde nagu magnetiga ent ka muul ajal on ju tore mõne veekogu ääres mugavalt aega veeta.

Paljud ei tea, et auto, mootorratta, ATV või mistahes muu mootorsõidukiga veekogu äärde sõitmine on keelatud. Vahele jäädes rõhuvadki looduselõhkujad oma teadmatusele, ent seaduse mittetundmine rikkumist ei vabanda.

Inimesed lihtsalt ei teagi

Loodusest võõrdunud inimene on enamasti mugav ja tihtipeale ka enesekeskne. Tundub täiesti norm, sõita autoga nii kaugele randa kui kannatab, keerata tümm põhja ja asuda elu nautima. Kui auto vette pargitud, siis pole ju patt ka natuke õlut või viina juua, eks ole?

Tänavune ülikuiv suvi on ajanud paljudes kohtades ka mere taanduma. Sotsiaalmeedias levib info „sõidetavate mereteede” kohta. Selle suve üks hitte on olnud näiteks „üle mere” Kõinastu laiule sõitmine. Autoga!

Või siis jäädakse autoga liiva sisse kinni ja kutsutakse abi. Pole harvad need juhused, kus maasturilaadset tiritakse traktoriga rannaribalt kandvale maale. Või siis kaevavad usinad käed masina ümbert liiva eemale kuhjadesse ja sinna need jäävad. See on ju rand, küll meri liiva siledaks uhub.

Kaaskodanikud pööravad pilgu kõrvale ega püüa ülaltoodud olukordades sekkuda: rõõmurikkujal on risk peksa saada. Vähesed teavad, et ärakannatamise ja eemale kõndimise asemel on õigus ja isegi kohustus reageerida. Sõltuvalt juhtumist on abi käeulatuses.

Veekogude äärde sõitnud mootorsõidukitest tuleks teavitada keskkonnaametit, telefonil 1313. Mere põhjas sõitmist seadus küll ei reguleeri ent sinna saamiseks on vaja seadust rikkuda. Jällegi tuleb appi 1313. Purjus peaga rannas rooli istujatest tuleb teavitada politseid, telefonil 112.