Ettevõte esitles CV-1 Moskvas rahvusvahelisel militaarnäitusel „Army-2018“, kus enam kui tuhat ettevõtjat demonstreerisid oma kümneid tuhandeid tooteid ja tehnoloogiaid. CV-1 on esialgu vaid ideeauto ning keegi ei tea, millal see võiks müügile ilmuda ja kui palju maksta.

Sõiduki nimi on CV-1 ja selle kujundus jäljendab Nõukogude Liidu esimest luukpäraga sõiduautot Iž 2125 Kombi ehk nn pikap-mosset, mis esmakordselt veeres liinilt maha aastal 1972. Hoolimata retrovälimusest on kere sees moodne elektrimootor ja 90-kilovatt-tunnine aku. Kalašnikovi väitel suudab auto ühe laadimisega läbida 350 kilomeetrit.

Venemaa kaitsetööstuse ettevõte Kalašnikov ei tegele ainult legendaarse taparelva AK-47 tootmisega, vaid demonstreeris äsja näiteks ulmelist võitlusrobotit ning lisaks sellele ka täiselektrilist sõiduautot. Popularmechanics kirjutab, et tootja teatel on see liikur loodud konkureerimiseks Teslaga.

Ning kuigi auto on loodud Teslaga konkureerimiseks, ei ole Kalašnikovi enda esindajad veel päris veendunud, et CV-1 seda suudab. „Auto konkureerib Teslaga sellepärast, et on hetkel edukas elektrisõiduki projekt,“ sõnas tootja kõneisik Sofia Ivanova. „Minimaalne eeldus on vähemalt nii jätkata.“