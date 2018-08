YouTube andis teada, et tulevast nädalast saavad kõik partnerprogrammiga liitunud kanalid võimaluse videote ees hakata näitama pikki reklaame, mida ei saa edasi kerida.

Seni on YouTube sääraseid reklaame testinud väiksema hulga kanalitega, kuid paistab, et nüüd ollakse valmis asjaga edasi liikuma, kirjutab portaal geenius.ee. Reklaami pikkuseks on maksimaalselt 15-20 sekundit ning selleks, et näha pärisvideot, tuleb reklaam täies pikkuses ära vaadata.

Kanalite haldurite jaoks on sellised reklaamid paremad, kuna reklaamiostjad on nõus oluliselt rohkem maksma, kui inimesed vaatavad ära terve nende reklaami, mitte ei jäta seda 3 või 5 sekundi möödumisel vahele.