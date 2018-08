"Olen olnud mitmeid kordi töövõimetuslehel küünarliigese põletiku tõttu, mida arsti sõnul põhjustab käte ülekoormamine tööl. Arst ütles ka, et peale töölt eemalolekut ja ravi tuleb tööle naasmisel vähendada töökoormust, sest muidu võib haigus korduda. Kas seaduse järgi on tööandja kohustatud töökoormust vähendama?" küsib murelik lugeja.

Tööinspektsiooni töökeskkonna spetsialisti Indrek Avi sõnul on luu- ja lihaskonna ülekoormushaigestumisele järgnev töövõime taastamine tulemuslik erialaarsti, töötervishoiuarsti, füsioterapeudi kui ka tööandja ja töötaja koostöös. "Töökoormust suurendatakse järk-järgult ning liigne koormamine võib kaasa tuua haiguse kordumise.

Tööandja on kohustatud viima töötaja ajutiselt või alaliselt teisele tööle või kergendama ajutiselt töötingimusi töötaja nõudmisel ja arsti otsuse alusel. Ühtlasi on töötajal õigus eelnevat nõuda. Kui muudatused ei põhjusta tööandjale ebaproportsionaalselt suuri kulusid ning teise töö pakkumist võib mõistlikult eeldada, pakub tööandja töötajale teist tööd, korraldab vajadusel täiendusõppe, kohandab töökohta või muudab töötaja töötingimusi. Siin on abiks pädeva ja tegusa töökeskkonnaspetsialisti olemasolu ettevõttes ning koostöö tegemine töötervishoiuteenuse osutajaga.

Seaduses sätestatud üldpõhimõtte järgi peab tööandja töötaja füüsilise ülekoormuse vältimiseks kohandama töö töötajale võimalikult sobivaks. Kui selleks on tahe, siis leitakse koostöös võimalused."

