* „Karvad on meie pisikesed surnud osakesed, mis aeglaselt kehast välja tulevad,“ märkis Bandholz. Kui karvanääpsu õigesti kohelda, pikeneb selle eluiga. Ja tervislik toitumine on suur samm õiges suunas.

Paraku pole enam kaugel sellised külmad talveilmad, mis mütsi ja salli vahele jäävaid katmata põski näpistavad ja lõuagi kangeks jäätavad. Sellisel puhul igatseb nii mõnigi mees, et ta oleks õigel ajal žileti nurka visanud ja endale talveks korraliku habeme kasvatanud. Seda enam, et pard pole enam ammu ainult mingi hipsterite ja puuraidurseksuaalide värk – habe on moes ja seda võib vabalt kasvatada ning kanda iga mees. AskMen küsis spetsialistidelt ehk Beardbrandi asutajalt Eric Bandholzilt, Scotch Porteri juhilt Calvin Qualliselt ja Grooming Lounge’i meisterhabemeajajalt Arash Kianilt nippe, mida peaks teadma mees, kes tahab endale korralikku ja tugevat habet.

* Toidusedelisse tasub lisada rohkem valke – need tõstavad testosterooni taset ja see on habemekasvu puhul ülioluline. Väga head valguallikad on herned, brokoli, kikerherned ja spinat.

* Testosteroonitaset tõstab ka korrapärane sportimine. Efektiivsemaid trenne ja T kergitajaid on raskuste tõstmine.

* Kui toidusedel on tasakaalus, siis ei pruugi vitamiine ja toidulisandeid tarvis olla. Aga sageli ei suudeta piisavalt tasakaalustatult toituda ja siis ei tee halba, kui manustada üht-teist habemekasvu soodustavat lisaks. Selles vallas populaarsemad ja efektiivsemad toidulisandid sisaldavad biotiini, kalaõli ja multivitamiini.

* Bandholz toob habemekasvatamise puhul välja veel ühe olulise teguri: „Hoia stress ja suitsetamine minimaalsel tasemel“.

Hea tulemuse nimel oleks habet kasvatades mõistlik hoida suitsetamine minimaalsel tasemel. (Pixabay)

Hooldus

* Kui tagatud see, et habe saab kasvamiseks piisavalt toitaineid, tuleb sisse seada korralik hooldusrutiin. Algama peaks see duši all spetsiaalse habemešampooni kasutamisest.

* Quallis märgib, et kõõm tekib siis, kui habemekarvad on liiga kuivad ja ka siis, kui habeme all oleva liigrasvase naha tõttu paljunevad pärmseened. Kõõmavastane šampoon hea asi küll, aga kindlasti tuleb vältida igapäevast pesu. Et habe oleks terve ja niisutatud, siis peaks jätma ruumi ka loomulikele rasvadele.

* Nii nagu nahk, vajab ka habe pärast dušši niisutamist. Selleks tasub kasutada kvaliteetset habemeõli. See teeb parra pehmeks ja säravaks ning toidab nahka ja vähendab nahaärritust. Quallis aga märgib, et kui mehel juba on rasune nahk või kergesti rasvaseks muutuv habe, siis ei peaks niisutajat kasutama.

* Vähenda habeme kahjustamist kammimisega nii, et kasutad atsetaat-tselluloosist kammi või seaharjastest habemeharja. Need kannavad habemeõli ühtlaselt laiali, eemaldavad surnud naharakud ja sirgendavad tõrksaid karvu. Kammides peaks olema õrn.

* Arash soovitab iga teatud aja tagant käia professionaalse habemeajaja juures parda trimmimas. Lõhkiseid otsi lõigata ja habet kujundada saab küll igaüks ka omaenda kodus, aga pole halb, kui kogenud spetsialist teinekord oma panuse annab.

Habet võib kenasti ka kodus trimmida, aga aeg-ajalt on kasulik lasta see professionaalil üle käia. (Pixabay)

Kujundamine

* Stiliseerimise võimalused sõltuvad sellest, milline su näokarvastik on. Bandholzi sõnul on lisaks loomulikule pikale täishabemele levinuimaid sellised stiilid Garibaldi ja Verdi (guugeldage: mõlemad mehed kandsid lühemat sorti ehk piiratud täishabet, mida meie Carl Robert Jakobsoni sarnast – toim).

* Bandholzi sõnul tasub elada deviisiga „kui sa ei saa kasvatada täishabet, siis kasvata selline, nagu saad“. Kasvõi lihtsalt vuntsid, kui sul on hea ninaaluste karvade vohamine. Karvastikku aitab hästi õiges suunas kujundada keskmise tugevusega vuntsivaha, mis sisaldab mesilasvaha. Vunts ei lähe viltu, aga samas näeb siiski loomulik välja.