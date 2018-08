Kellelegi ei meeldi haiseda, märgib Men’s Health. Mehed pihustavad kingadesse lõhnaeemaldit, pesevad oma pallikesi ja hoiavad kõhugaase tagasi – ehk kulutavad omajagu aega ning energiat, et lehkamist vältida. Aga kipuvad sageli unustama, et halva leha ja kehva hügieeni vältimine algab väikestest asjadest. Redditis korraldati vastavasisuline küsitlus ehk uuriti, millised on kõige levinumad vead, mida vannitoas tehakse ja tegemata jäetakse – eriti just meeste poolt.

1. Tagumikupragu jääb pesemata

Tuleb välja, et maailmas elab terve hulk mehi, kes duši all käies jätavad pesemata ja kasimata oma kannikatevahelise prao. „Peske oma neetud p****t!“ röögatas üks foorumikasutaja.