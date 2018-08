Viimaste päevade murepilvede hajutamiseks tahame panna südamele, et oma kaotusvalu on võimalik leevendada ka nii, et ohvriteks on vaid enda närvid, rahakott, materiaalsed esemed ning vaatajate-kuulajate kõrvakiled.

Hoiatus: allolevad videod sisaldavad keskmisest vängemat keelekasutust!

YouTube'i kasutaja W2S on enda kanalile üles laadinud video, millesse on kokku kogutud kõik need hetked, mil noormees on jalgpallimängu „FIFA“ peale närvi läinud ning seejärel kas oma mängupulti või lausa mööblit lõhkuma asunud. Võime vaid ette kujutada, mis poisi toa seinast alles on jäänud.