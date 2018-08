Seda on kirjeldatud kui „maailma tähtsaimat, ihaldusväärseimat ja legendaarseimat autot“, kirjutab Jalopnik. Muidugi on see müüjate mesijutt, aga paistab, et sedakorda läks neil reklaamiga õnneks, sest 1962. aasta Ferrari 250 GTO-st sai maailma kõige kallim oksjonil müüdud auto. Monterey autonädala raames peetud Sotheby oksjonil kujunes lõpphinnaks röögatu 48,4 miljonit dollarit ehk 41,68 miljonit eurot.

Oksjonikorraldaja mõistagi ei avalikusta, kes ülikalli masina ostis, aga müüjaks oli kunagine Microsofti töötaja Greg Whitten. Bloomergi teatel purustas see Ferrari eelmise oksjonirekordi – neli aastat tagasi müüdi ’63 aasta 250 GTO 38,1 miljoni dollariga.

Muidugi on pea 50 miljonit taala auto eest üüratu summa, aga tuleb tõdeda, et Ferrari 250 GTO pole tavaline masin. Oksjonikorraldaja märkis, et neid toodeti vaid 36 ja see konkreetne kerenumbriga 3413 eksemplar on üks neljast, mida uuendas Scaglietti, ning sealjuures üks seitsmest, mis saanud agressiivsema kere.