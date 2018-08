Gamescom on vaieldamatult maailma suurim mängumess, seda külastajate arvu ning ürituse pindala arvestades. Kui suured tegijad kulutavad meeletuid summasid, et selles kirevas melus silma paista, peavad väiksemad tegijad lootma heale õnnele, mis võib tihtilugu tähendada, et tehtav mäng peab olema väga hea.

Nii juhtus ka Eestis arendatava mänguga „Shortest Trip to Earth“, mis jäi silma PC Gamer ajakirjanikele, kes tõid välja, et see on koguni messi kaheksa parima mängu nimekirja pääsemise vääriline.

Leida Eestis loodav mäng kõrvuti selliste gigantidega nagu „Cyberpunk 2077“, „Assassin’s Creed Odyssey“, „Battlefield 5“ ja „Hitman 2“ on kindlasti märkimisväärne. PC Gameri ajakirjanikud tõid välja mängu hea loo, kuid lisasid, et teos pole nii visuaalselt läbitöötatud või kergesti haaratav kui mitmel pool teosega kõrvutatav „FTL: Faster Than Light“. Kohustusliku elemendina on igal kosmoselaeval püsielanikuks kass.

„Shortest Trip to Earth“ on proovitav Steami varajase ligipääsu programmi raames, kuhu mäng jääb 2019. aasta jaanuarini. Meie muljeid gamescomist saab lugeda erilehe vahendusel.