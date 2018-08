Aasta podcast'i preemia pälvinud Tu**isööjate üks saatejuhtidest Ari-Matti Mustonen jagab tarkusi noortele meestele, kes on kimpus õrnema soo ära võlumisega.



”Hetkel kui sa lõpetad armastuse otsimise, sa selle kohe ka leiad”

See on täielik saast nõuanne. Lükkame Tinderi, Instagrami, Facebooki-värgid peale ja õpime suhtlema, sest sa oled eestlane ehk sa oled autist, sa ei saa mitte ühestki sotsiaalsest vihjest mitte sittagi aru nii, et lähme välja ja tegeleme selle nõrga punktiga kohe. Lähme salsatrenni, taipoksi või SEB Sügismaratonile. Vaatame inimestele otsa ja uurime maad. Kui sa veel täna ei käinud, siis mine pesema ja küsi sõbrannalt nõu, mis selga panna. Sul pole ühtegi sõbrannat? See on sellepärast, et sa ilmselt oled kõiki asju enda ümber ke**ida proovinud, rahune maha…Ja kindlalt mine duši alla. Sa ei kujuta ette kui alahinnatud hügieen on.



Ava oma silmad



Praegu on parim aeg ever liistule saamiseks, Tinderist spinningu ja tantra-rühmadeni. Meil on seal džungel okei? Naised on enesekindlamad kui kunagi varem. Feminism on näidanud naistele valgust, et on okei öelda “Liisa lihtsalt armastab ri**ta!” Ava oma silmad tähendab ka seda, et kui töö juures see Kätlin, kes “raudselt tahab” lahkub kohe igast ruumist, kuhu sa sisse astud, siis see on sellepärast, et sa oled tema jaoks ilmselt tülgastav. Nüüd KINDLALT ei tööta öine Instagrami DM “a ri**ta tahad?” Ei, ta ilmselt öögib sinu nime kuuldes. Aga ära muretse, nagu ma ütlesin, meil poistel, on seal väljas džungel.



“aga no aint mingid koledad trollid on!?”



Aga Märt, sul on samas tissid? Kas sa ikka oled positsioonis, et valida? Äkki vaatad hetkeks turuseisu ja oma aktsiad üle. Äkki istu korraks maha ja mõtle, et see fakt, et seal üldse leidub naisi, kes lasevad sul, enda otsa ronida ja teha seda mida sa nimetad “panemiseks”, on täiesti uskumatu. Niiet uuesti duši alla ja läheme paksudele tüdrukutele jooke välja tegema.