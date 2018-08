Juba vanarahvas teadis, et heast paremat tegema minnes peab väga ettevaatlik olema, et tulemus poleks soovitule vastupidine.

I20 puhul on püütud tabada eurooplaste maitset ning see on ka õnnestunud. Mudelit on ettevaatlikult disainitud sarnasemaks teiste Hyundaidega, säilitades siiski iseloomuliku algupära.

Esimesed udulaternad on nüüd väiksemad ja nende külgedele on lisandunud vertikaalsed õhuvõtuavad. Tootja väitel on võimaldab uus aerodünaamiline lahendus kuni 9% kütusesäästu, reaalsuses on tegu siiski paariprotsendilise kokkuhoiuga.

Valikusse on jõudnud kolm uut kerevärvi ja ajastule kohaselt teist värvi katus. Uue disainiga on ka 16-tollised valuveljed, kuid Maarjamaal tuleb nende ostuks teha eritellimus.

Külgvaates muutusi pole, kuid tagaosas on tuled ja põrkeraud saanud pisut värskema kuju ning numbrimärk kolinud tagaluugi keskossa. 326-liitrise pagasiruumi avamine on tänu sellele mugavam. Viimane on tubli tulemus, jäädes küll alla klassiliider Seat Ibizale, kuid olles ligi samavõrra suurem Ford Fiesta omast.

Kerevariante on kolm: viie- ja kolmeukseline luukpära ning maasturlikuma aktsendiga Active. Meile jõuab neist algul vaid esimene.

Siseruum

Ka kabiinis on muudatused kosmeetilist laadi. Uus 7-tolline infolustisüsteem on paremini nähtav erinevate nurkade alt ja sellel peegelduvad päikesekiired enam ei häiri, ka on võimalik nüüd ühildumine Apple CarPlay ja kauges tulevikus ka Eestisse jõudva Android Autoga.

Juhi ees domineerivad halltoonid varasema erksinise asemel, muutunud on ka ventilatsiooniavade disain. Säilinud on aga Hyundai laiatarbesõidukite DNA-le omane hea käsitsetavus. Enim vaja minevad nupud-lülitid on hästi leitavad ja mugavad kasutada.

Hyundai i20 istmed on endised ning jätkuvalt on nii ees kui taga istujail piisavalt ruumi. Tagaistmeile on lisandunud Isofix kinnitused, kuid seljatugi on jätkuvalt liiga püstine.

Armatuurlaud on pealt kaetud üsna pehme plastikuga, mis ei klobise ja on käe all mõnus. Nutimaailmale kohaselt on tekkinud juurde ka teine USB pistik. Küll aga on odavat plastikut liiga laialt kasutatud ustes, mille tulemusena tekivad häirivad naginad.

Jääb üle vaid loota, et kunagi toob Hyundai ka meie turule oma mobiiliäpi, millega on võimalik jälgida nii oma sõiduharjumusi kui teenindusajalugu ja muudki huvitavat, sest tehnoloogiline valmisolek on selleks ju olemas.