Nii mõnigi mees on märganud, et kõigist tema püüdlustest hoolimata kipub naine seksi ajal ise end käega rahuldama – ja nii tekib mehel mõte, kas ta teeb midagi valesti või jätab tegemata. „Sel pole teiega mitte midagi pistmist,“ kinnitab Men’s Healthi kolumnist Maria. Maria meenutab, et tema endine peika ei suutnud voodis olles kuidagi oma käsi vaos hoida. Ning kutt olnud lausa nii „käeline“, et ta ei lasknud naisel end ise puudutada. „See oli väga veider. Me seksime ja mina tunnen soovi sirutuda oma jalgevahesse, et pisikest massaaži teha,“ kirjeldab naine. „Mu eks märkab seda, lükkab mu käe eemale ja püüab selle töö ise ära teha. Ma vihkasin seda. See viis mind täielikult hetkest välja ja ma ei saanud seepärast iialgi head orgasmi.“

Maria sõnul on mitmed tema varasemad seksuaalpartnerid käitunud, nagu neid haavaks see, kui naise käsi on tema enda kliitoril. Tema kogemuse kohaselt reageerivad mehed sellele valdavalt kahel moel: 1. mees arvab, et ta ei suuda naist lõpuni viia ja solvub või küsib naiselt, mida ta teha saaks, 2. mees arvab, et naine annab kuidagi mõista, et ta peaks teda puudutama ja võtab töö oma kätesse.

Ja naise sõnul ei vasta kumbki neist tõele. „Mees, kui sinu partner end seksi ajal puudutab, siis teeb ta nii sellepärast, et see on hea, ning sa peaksid laskma tal seda teha. Enamasti ei ole sel enda puudutamisel sinuga mingit pistmist ja kogu lugu,“ pahandab Maria. Maria toob naiste masturbeerimise kohta välja natuke statistikat: * 81% naistest on kunagi eneserahuldamisega tegelenud, keskmiselt tehakse seda kaks korda nädalas. * Umbes 30% naistest eelistab masturbeerimist seksile, meestest 21%. * Naised saavad meestest vähem orgasme: viimases vahekorras jõudis lõpuni 64% naistest ja 91% heteromeestest. * Põhjus on lihtne: puhtalt penetratsiooni ehk peenis-tuppe-vahekorra abil jõuab lõpuni vaid 18% naistest. Nii vajabki enamik naistest tippnaudingu saamiseks teatavat enda kliitori „poleerimist“ ja seda ka seksi ajal. Naise märgib, et paljudel meestel tekib naise seksiaegset poleerimistööd märgates soov talle suuseksi teha või sõna otseses mõttes käsi ulatada. Väga sageli võib see naisele ka meeldida. Aga pigem võiks lasta naisel oma tegevusega jätkata.