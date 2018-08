Oletame, et pead aidanurgast jäätmejaama viimiseks auto järelkärusse toimetama rikkis külmiku, mille vanavanemad sinna kunagi vedasid – sest „ehk läheb kunagi vaja“. Või tahad trenni mõttes teha üht eriti nõudlikku harjutust, nimelt traktorikummi kantimist. GQ õpetab tehnikat, kuidas sooritada kantimist nii, et tulemus oleks efektiivne ja kantija samas endale liiga ei teeks.

Väljaanne märgib, et enne hiiglasliku traktori- või rekarehvi haaramist tasub algajal kindlasti panna tehnika paika mõne kergema kummiga. Olulisemaid asju on korraliku tõmbamishoo sissesaamine käte rehvi alla ajamise järel – et siis asendit vahetada ja rehv üle oma raskuskeskme lükata.

1. Kükita sügavalt maha, puusad all ja tahapoole lükatud, jalad õlgade laiuselt laiali sirutatud. Põlved ja jalalabad peavad olema õigesti joondatud ehk osutama samas suunas.