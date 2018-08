1. Ükskõik mis, millel on konkreetne sõnum

Alati pole väga lihtne leida enda kõrvale inimest, kes sulle meeldib ja kellele samas ka sina meeldid. Kui mehel on aga tekkinud naisterahvaga vastastikune säde ja kohting kokku lepitud, siis on paraku suhteliselt lihtne säde ära kustutada ja võimalus tuksi keerata. Sel moel, et pannakse selga-jalga midagi, mis naisel lihtsalt semmimise isu ära võtab. AskMen konsulteeris stiilispetsialistidega ja tõi välja üheksa eset, mida mees mingil tingimusel esmakohtingul kanda ei tohiks.

ÕL Mehele soovitab vältida särke, millel näiteks sõnumid „Valge vastupanu“, „Ei tselluloositehasele“ ja „I always have sex on first date“.

2. Sandaalid

Olgu – kui kohtute rannal, siis võivad sandaalid sobida. Aga üldiselt klapivad need jalatsid ainult lühikeste pükstega. Kui tahad viisakam välja näha, siis eelista näiteks kergeid mokassiinkingi.

(Pixabay)

3. Trenniriided

Võib-olla lähete näiteks kolmandal kohtumisel koos jooksma, aga esimesel istute tõenäoliselt kohvikus ja sinna dressipüksid ja trennisärk ei sobi. Naisele võib küll meeldida mees, kes trenni teeb, aga kindlasti eelistab ta meest, kes erinevate sündmuste puhuks riietuda oskab. Sa jätad kas mulje, et ei pingutanud kohtingu jaoks ja tulid otse trennist või veelgi hullem – et see ongi su parim riietus.

4. Narmendavad ja paljukantud riided

Sinu meelest võib mugavalt sissekantud ja lugematutest pesukordadest kulunud lemmikbändi särk olla äge, aga naistele ei avalda see muljet. Kellelegi ei meeldi auklikud rõivad. Või veel hullem – sellised, mis lõhnavad, nagu oleksid kuid kaltsukas stange peal seisnud.

5. Päikseprillid

Eriti pärast päikeseloojangut. Naisel võib tekkida tunne, et sa tahad tema eest midagi varjata. Linnas päikselõõsas jalutades on päikseprillid okei, aga kuhugi maha istudes peaksid need eest võtma ja silmsidet hoidma.

6. Mütsid

Isegi kui hakkad kiilaks jääma, on parem olla aus ja seda näidata. Juuste katmine viitab väidetavalt ebakindlusele.

(Pixabay)

7. Liiga palju parfüümi

On asju, mille puhul kehtib sõnum „vähem on rohkem“ või „vähem on parem“. Näiteks tekiila, kõhupekk ja seljakarvad – ja parfüüm pole erandiks.

8. Vanad, kulunud, mustad ja lääpas kingad

Naised märkavad meeste jalatseid ja teevad nende põhjal järeldusi selle kohta, kuidas mees enda eest hoolt kannab. Värskelt viksitud kingad on hea valik.

9. Liiga palju ehteid