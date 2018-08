Maxim kirjutab, et sarja ametlikku uut õlut inspireeris üks selle peakangelasi, Kit Haringtoni kehastatav Jon Snow. Õlle nimi on King in the North (Põhja kuningas) ja ilmselt peaks seda serveerima jääkülmalt.

Pruulikoja teatel on King in the North tünnis laagerdunud imperial stout ja idee kohaselt annab see juhile jõudu pikal ja pimedal ööl. „Oli ainult üks tegelane, kellega saime sarja lõpetada,“ teatas pruulikoja juht Doug Campbell. „Usun, et me pole üksi oma usus ja lootuses Jon Snow’le.“

Tali on küll tulekul, aga kardetavasti saavad külmadel öödel sellest joogist jaksu ammutada eeskätt USA õllesõbrad ...

Nn kuninglikus õllesarjas on tänavu seni ilmunud Hand of the Queen (odravein), Queen of the Seven Kingdoms (hapu blonde) ja Mother of Dragons (suitsuporteri ja kirsiõlle segupruul).

Varem on Brewery Ommegang „Troonide mängu“ sarja fännidele pruulinud õlled nimedega Iron Throne, Take the Black Stout, Fire and Blood, Valar Morghulis, Three-eyed Raven, Seven Kingoms, Valar Dohaeris ja Bend the Knee.