Jaapani autootja Toyota teatas, et investeerib Uberisse 500 miljonit dollarit (428,5 mln eurot) ning tahab senisest lähedasema koostöö abil kiirendada isesõitvate autode arendamist ja kasutuselevõttu. CNN Techi teatel kavatseb Uber varustada Toyota Sienna minibussid isesõitmise tehnoloogiaga ning alustada nende igapäevastes tingimustes katsetamist aastal 2021.

„See lepe ja investeering märgivad olulist verstaposti meie muutumises mobiilsusettevõtteks,“ teatas Toyota Connected Company president Shigeki Tomoyama.

Nii autotootjad kui tehnikaettevõtted rabelevad selle nimel, et end isesõitvate autodega tulevikus paremini kehtestada. Nii tekivadki sellised partnerlused – ju on Toyota avastanud, et ei tea suuremat sõidujagamisteenusest ja Uber on tõdenud, et autode ehitamine pole sugugi lihtsate killast.

Ka teised ettevõtted on sarnaseid kokkuleppeid teinud: näiteks Waymo ostab sõidukid Chryslerilt ja Jaguar Land Roverilt.

Uber on sõidujagamisvaldkonnas ülemaailmne liider ja omab seega eelist isesõitvatele autodele klientuuri leidmiseks. Nii saaks Uber anda Toyota isesõitvatele autodele oma äpi kaudu kasutusvalmis turu.