„The Division 2“ on järjelugu 2016. aasta üllitisele. Tegemist on kolmanda isiku vaates tulistamismänguga, mis laenab palju elemente rollimängudest. Tegevus leiab seekord aset kaosesse viidud Washington DC-s, kuhu mängija meeskond korda taastama saadetakse. Linn ja graafika näevad välja imelised, maalides realistliku pildi hävinemisohus olevast metropolist. Detailirohke visuaalne külg ei mõjutanud kaadrisagedust – mäng jooksis ülisujuvalt.

Demot ei mänginud ma üksi, vaid koos kolme suvalise inimesega. Meid juhatas üks Ubisofti assistent, suunates meid õigetesse kohtadesse ja märkides ära meie silmapaistvamad eksimused. Tulistamine oli mõnus ning igal tiimiliikmel olid omad unikaalsed relvad – mul endal oli üks pumppüss ja automaat. Mu suurim hirm pärast esimese mängu proovimist oli, et vastased hakkavad kuule endasse imama nagu käsn vett. Tegelikkuses ei olnud see üldsegi nii – suutsin isegi pumbaga lasta vaenlase paarikümne meetri kauguselt maha vaid ühe lasuga!

Mis mind aga totaalselt mängu poolele võitis oli koostöö oma komandoga. Ubisofti assistent rõhutas alguses, et kommunikatsioon meeskonna vahel on ülitähtis. Esialgu olid kõik haudvaiksed, aga pärast kahte surma ütlesime kollektiivselt: „Aitab! On aeg vastastele koht kätte näidata!“ Pärast seda hakkasime tegema plaane, aidates üksteist ja tänades iga väiksemagi abi eest. See oli nagu tõetruu versioon nendest tobedatest lavastatud Ubisofti treileritest. Tekkis väga tugev kamraadlus, mistõttu olin väga kurb, kui demo lõppekraani nägin.

Gamescomi demo oli kogemus, mis mul nii pea meelest ei lähe ja ma saluteerin enda kolmele tundmatule kamraadile! Kindlasti hoian „Tom Clancy’s The Division 2-l“ silma peal, kui ta meieni tuleva aasta 15. märtsil jõuab.