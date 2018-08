Järgmisel kuul linastub Facebook Watchis üks suurima eelarvega telesarju „Sorry For Your Loss“.

Watchi on nimetatud konkurendiks Google’i YouTube’ile, aga kindlasti mõjutab see ka tavapäraste telekanalite tegevust ja saab konkurendiks näiteks Netflixile ja Amazon Videole.

Facebooki kinnitusel on Watchil teistega võrreldes see eelis, et kasutajad saavad üksteisega suhelda – vestelda näiteks sarja sisu üle oma sõprade, teiste fännide või isegi tegijate endiga.

Looja teatel tuleb septembris uus reklaamilaine ehk Watchi kasutajate loodud reklaamid saavad nähtavaks näiteks Saksamaal, Prantsusmaal, Norras, Mehhikos ja Tais.