Gambrinus leidis Hispaania „Suppi“ mekkides, et New England IPA (NEIPA) võib mõnikord olla pagana meeldiv õllestiil.

Aroom ... mnjaa ... vaat see on seekord, kui vana Gambrinus tunnustavalt noogutab ja ütleb et selline NEIPA on üks hüva kraam. Vähemalt lõhn annab aimu millestki mahlasest, troopilisest, veidi vängest ja isegi kassipissisest, kuid väga kosutavast ja meeldivast suutäiest.

Esmamekk on keskmise kehaga ja ebamääraselt magusakas. Keskmaitse muutub veidi hapukamaks, samas ka mõrkjamaks, vaiguseks ja kuivapoolseks. Lõppmaitse on seevastu aga tugevalt mõrkjas-magusakas, keeleküljed surisevad tugevas vürtsikas, lausa kirbevõitu karguses. Kuskil hakkab tantsima üks mahlane piiga, taustaks rõõmsalt põrkava tõmmu trummipoisi rütm. Järelmekk võtab aga lõpuks lõhnast tuttava mahlase, magusaka-hapuka troopilise poosi, tervitades kõiki puuviljakrooni õõtsudes ja niudevöö lainetades.