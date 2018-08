Kui sul esineb seksuaalfantaasiaid, mis sisaldavad samasoolisi, siis pole sa tingimata veel gei. Aga kui sind erutab ainult sookaaslastest mõtlemine, siis on see märk, et sinu eelistus kaldub tõepoolest meeste suunas.

Erinevates riikides erinevatel aegadel erineva metoodikaga tehtud uuringud annavad homo- ja biseksuaaalide hulga kohta ... erinevat statistikat . Ehk teisisõnu: keegi ei tea täpselt, kas samasooliste suhtes tunneb (püsivalt) kirge 1, 3, 5, või 10% inimestest. Küll aga paistab, et umbkaudu iga kümnes kodanik on mingil hetkel tundnud endaga sama soo esindaja suhtes mingit sädet – ehk kannab mingisugust homo- või biseksuaalsuse alget. Suuremalt jaolt jääb selline suundumus kas märkamata või teadvustamata või surutakse juba eos alla – mis tähendab, et võimalik homoseksuaalsus jääb ikka teadvustamata. Teadmatus ja ebamäärasus võivad aga tekitada ebakindlust – ja lõppkokkuvõttes pole selline inimene õnnelik. LovePanky on pannud kirja 11 märki, mis aitavad enda seksuaalsuses paremini selgusele jõuda ja teha kindlaks, kas mees võib olla omasooihar.

Kui sa pole kunagi kohtunud sellise vastassoo esindajaga, kes sul südame põksuma paneb, siis võib see olla märk, et selle taga on midagi enamat kui lihtsalt „pole leidnud seda õiget“.

3. Kui seksid vastassoo esindajaga, siis ei tunne sa midagi

Kui seks tundub lihtsalt nagu masinlik tegevus või kui sa erutumiseks fantaseerid hoopis mõnest samasoolisest, siis võib su entusiasmi vähesuse taga olla varjatud omasooiharus. Seksuaalset kirge ei saa oma soovi kohaselt sisse ja välja lülitada.

4. Sul on hea sõber, kes tekitab sinus kõditunnet

Hea sõbraga võib tekkida vendlus, aga kui te omavahel väga hästi sobite, siis on see pisut armastuse moodi. Ning kui ta sinus veel mingit meeldivat judinat tekitab ja sa teinekord unistavalt tema peale mõtled, siis võib see olla midagi enamat kui sõprus.

5. Tunned end homoseksuaalsete inimeste seltskonnas ebamugavalt

Kui oled ekstreemne homofoob, alandad geisid või sul lihtsalt pole mugav nende inimeste seltskonnas, kes on geid, siis võib sul endal olla alateadlikke kahtlusi oma seksuaalsuse suhtes. Sest kui sa tead, mis sind erutab, siis ei tohiks sind morjendada, mida või kellega teised magamistubades teevad.

6. Naisega semmides väldid temaga kahekesijäämist

Muidugi võib olla probleemiks ka see, et sul lihtsalt pole temaga õiget „keemiat“. Aga kui sind hirmutab mõte sebitava naisega voodisseminekust, siis võib see olla üks signaale teistsugustest ihadest.

(Pixabay)

7. Suhtud seksi kui kiiresse vallutusse

Magad kõigega, mis liigutab. Su ainus eesmärk vastassoolistega on kiirelt seksida, lahkuda ja voodipäitsisse sälk teha. Nii võid sa püüda midagi oma sõpradele tõestada – aga ennast ju ei peta. Miks pead sa muidu midagi teistele tõestama kui mitte sellepärast, et ise kahtled?

8. Oled pärit konservatiivsest keskkonnast

Mida su perekond ja sõbrad ütleksid, kui saaksid teada, et oled homo? Kui su taust on sügavalt usklik või konservatiivne ja homoseksuaalsus pole seal aktsepteeritav, siis tasuks igaks juhuks oma sisemised tunded läbi analüüsida. Sest võib juhtuda, et just sel põhjusel oled peitnud oma tundeid ja kartnud tagasilükkamist – nii aga võid elada terve oma elu hirmu tähe all.

9. Tunned, nagu oleks sul pidevalt saladus

Isegi kui sa ei tea, mis asi see on, mis ei lase sul enda päris „mina“ näidata, tunned end pidevalt nagu pettur. Ehk on aeg vaadata endasse ja selgeks teha, mis seda põhjustab.

10. Eksperimenteerimine on muutunud kinnisideeks

Paljud inimesed eksperimenteerivad oma elu mingis faasis seksiga. Kui mehel on olnud homoseksuaalne kogemus, ei pruugi ta tingimata olla gei või biseksuaalne. Aga kui eksperimenteerimine on juba mõnd aega kestnud ja selline lähenemine meeldib, siis võib mees ollagi homo.

11. Sa pole tundnud seda, mida su sõbrad