Miks plõksivad naised alustades Kim Kardashianist ja lõpetades Kairiga Kilingi-Nõmmelt endast pidevalt seksikaid fotosid ja riputavad neid sotsiaalmeediasse? Ilmselt selleks, et mehi köita? Ei, kui teadlasi uskuda.

Maxim kirjutab, et äsja väljaandes Proceedings of the National Academy of Sciences ilmunud uuringu teatel ei tee naised seksikaid pilte meestele meeldimiseks. Teadlaste sõnul postitatakse provokatiivseid klõpse hoopiski sookaaslastega võistlemiseks. Eriti piirkondades, kus valitseb suurem majanduslik ebavõrdsus.

„Olgu see õige või vale, aga tänapäevases keskkonnas võib seksikas väljanägemine väga kõvasti ära tasuda, nii majanduslikult, sotsiaalselt kui isiklikul tasandil,“ kirjutas uuringu juht, Khandis Blake Austraalia Uus-Lõuna-Walesi ülikoolist. „Mõtle temast kui strateegiamängurist keerukas sotsiaalses ja evolutsioonilises mängus. Ta on väljas selle peal, et oma panused maksimeerida, nagu kõik teisedki.“

Uuringu käigus analüüsiti enam kui 68 000 „seksuaalse alatooniga autoportreefotot“, mis postitatud Instagrami või Twitterisse 113 riigist. Leiti, et rohkem selliseid pilte tehti piirkondades, kus valitseb ägedam majanduslik ebavõrdsus ja nii leiavad teadlased, et peamine motivaator on võistluses edumaa saavutamine.

Ka leiavad teadlased, et erinevalt levinud arvamusest siinkohal soolist ebavõrdsust või „patriarhaati“ süüdistada ei saa. „Me ei leidnud seoses soolise rõhumisega,“ kirjutati uuringus.