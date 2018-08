„Sattusin kuulma raadioreklaami, kus öeldi: „Sul on miljon põhjust kondoomi armastada“. Mina lihtsa inimesena jäin mõtlema, et tean ainult kahte – suguhaiguste ja soovimatu raseduse vältimine,“ kirjutas Õhtulehe lugeja. „Kuidas miljon? Ehk küsite sellelt reklaami tellijalt, ilmselt Tervise Arengu Instituudilt, et mis need ülejäänud 999 998 on või vähemalt las nimetavad veel kümme või nii. Kuigi ma muidugi arvan, et kumm on igati abiks ja sellised kampaaniad ka.“

Vastab TAI avalike suhete juht Gea Otsa:

„Meil on hea meel, et teid kõnetas raadioreklaam „Miljon põhjust kondoomi armastada“. Kuna vaid pooled inimesed kasutavad juhusuhetes kondoomi, on selliseid kampaaniad vaja, mis tuletaksid kondoomi kasutamist meelde. Kuna inimesed leiavad sageli põhjuseid kondoomi mitte kasutada (usaldan partnerit, ebamugav jne), siis siin kampaanias juhime tähelepanu kõigele heale, mida kondoomi kasutamine annab.

Näiteks kondoomi kasutus võib anda seksile värvi ja inimene, kes kondoomi kasutab, näitab sellega hoolimist endast ja teistest. Rohkem põhjuseid kondoomi armastamiseks on kirjas meie kampaania kodulehel miljonpohjust.hiv.ee.“