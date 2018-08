Uute tehnoloogiate loojad lubavad tankistidele, et nood saavad tulevikus neid ümbritsevast lahinguväljast ennenägematu ülevaate – ning ilma end vaenlase surmavale tulele paljastamata, kirjutab Popularmechanics. Kaamerasüsteemid – mida saab siduda ka VR-peakomplektidega – võimaldavad sõduritel saada reaalajas ülevaate tankist väljaspool asuvast maailmast ja lõpetavad kes teab kui kaua kestnud olukorra, kus tankist nägi ümbritsevat vaid kitsukese vaatepilu või hüpleva periskoobi abil.

Tank on suur, surmav ja aukartustäratav koletis, mis ümbritseb oma meeskonda paksust terasest, komposiitmaterjalist või isegi uraanist soomusega. Kogu selle kilbi tõttu on raske tankist väljapoole näha ehk ümbritsevast arusaamiseks peavad tankistid leppima vaid pisikestest pragudest nähtud pildikestega. Tanki külgedele ja taha on eriti raske vaadata – sinna raskendab vaateavade tegemist see, et neis piirkondades on soomus niigi kõige õhem.

Aga hävituslennukitelt laenatud tehnoloogiaga võib see kõik muutuda. Näiteks F-35 Joint Strike Fighter hävitaja üks märkimisväärseid omadusi on nn jagatud ava süsteem: Distributed Aperture System ehk DAS. F-35 välisosale on paigutatud infrapunakaamerate võrgustik, mis võimaldab piloodile vaadet kõigisse suundadesse: sealhulgas kokpiti taha ja otse lennuki kõhu alla.