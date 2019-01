VAATAD PORNOT? Nii mõjutab see abielu

Eriti mõjutab see naisi, kes hakkasid pornot vaatama - nende hulgas suurenes lahutuste arv 18%. Kui mehed vaatasid pornot, mõjutas see abielulahutuste tõenäosust vähem - 10%. Uuringus osales 5698 inimest aastail 2006–2014.

Võiks ju arvata, et kui abielus hakkab üks partner pornot vaatama, on suhe juba karil, kuid uurijate arvates see pole nii. Nende arvates oli porno vaatamise alustamisel selge mõju, et asi võib lõppeda abielulahutusega.