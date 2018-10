Saksa teadlased: kuum vann leevendab depressiooni paremini kui trenn 

PantherMedia/Scanpix

Oleme varem kirjutanud, et James Bondid karastavad end külma dušiga ; seda, et mehe viljakusele mõjub hästi, kui munandid saavad olla jahedas ; ja äsja ka näiteks seda, et mees ei tohiks tervislikel põhjustel liiga pikalt kuuma duši all vedeleda . Aga tuleb välja, et mõnuledes tehtud kuumaprotseduuridel nagu vann (ja päris kindlasti ka saun) on samas märkimisväärne depressiooni leevendav toime – ja vannis ligunemine on vaimsele tervisele isegi parem kui sport.