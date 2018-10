MIS SAAKS KÜLL VALESTI MINNA: Tesla toob liiklusse jõulise „Mad Maxi“ sõidurežiimi 

Mis puutub omapärastesse ja pöörastesse ideedesse, siis oskab Tesla juht Elon Musk nendega kenasti üle võlli minna, kirjutas Mandatory juba suvel. Toona õrritas Musk eeskätt Twitteris inimesi firma uusima loomingu, isesõitva elektrireka põnevate omadustega. Muuhulgas paljastas ta, et veokil – mis saavutab 36-tonnise koormaga sajakilomeetrise tunnikiiruse 20 sekundiga – on režiim nimega „Mad Max“.

Mel Gibsoni kehastatud peaosalisega ülipopulaarse 1979. aasta ulmemäruli järgi nime saanud sõiduseade sisselülitamisel hakkab isesõitev auto tavaseadest märksa agressiivsemalt sõiduridasid vahetama. Eelduste kohaselt on režiim kasulik tiheda liiklusega tingimustes, kus reavahetus võib olla päris keerukas.

Los Angelesi kandis mitmeid maju omav Musk sai ilmselt inspiratsiooni kurikuulsatest Lõuna-California liiklusummikutest. Mees naljatas, et üks mõte oli luua veel eraldi võimsam sõidurežiim selle inglite linna järgi. Aga seade „LA Freeway“ ehk „Los Angelesi kiirtee“ olnud Muski enda sõnul liialt loco ehk hull.

Sügiseks jõudis Tesla nii kaugele, et autoomanikeni hakkas jõudma tarkvaraversioon 9, mis muuhulgas autopiloodi menüüs sisaldabki režiimi „Mad Max“. Teslarati kirjutab, et Tesla aegade ühe võimsaima tarkvarauuenduse saanud autoomanikelt on vaikselt hakanud avalikkuse ette jõudma ka selle võimaluste demonstratsioone.