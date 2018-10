Militaar UPS: lennukilt heidetud sõjaväemaastur maandus puu otsas Toimetas Vidrik Võsoberg , täna, 19:55 Jaga:

Kolmetonnist Humveed on raske kujutada ette puu otsas, eelmisel nädalal aga said mõned ameeriklased sellist vaatepilti näha. Pixabay

USAs Põhja-Carolina osariigis asuva Fort Braggi sõjaväebaasi lähedal elavad inimesed on üsnagi harjunud taevas lendavate reaktiivhävitajatega ja sellega, et teel poodi kohtutakse sõjaväeautode kolonniga. Ilmselt ei oska neist siiski aga keegi oodata, et tagahoovi pillatakse sõjaväemaastur Humvee, kirjutab Popularmechanics.