MEHE TEEJUHT: kuidas valida kehatüübiga sobivat aluspesu? 

Trussikud: toekate reitega ja hästivarustatud meestele

Inglise keeles „briefs“, nohikute stiilis valgeid alukaid kutsutakse pilkavalt ka „tighty-whiteys“ ehk „tihedateks valgekesteks“. Meil kasutatakse selle stiili kohta ilmselt enim nõukogude ajast pärinevat sõna „trussikud“. Pükste alumine serv tõuseb keskkohast äärte suunas lapiku V-tähe kujuliselt, jättes osa reisi ja kintse paljaks.

Seda sorti aluspükse on olnud näha näiteks David Beckhami ja Cristiano Ronaldo jalas. Põhjus: need on parim valik meestele, kel on toekad ja tugevad reied. Säärtega aluspüksid kipuvad jämedamate reitega meestel päeva peale üles rulluma – seda on läbi kitsamate pükste näha ja kindlasti on see ka ebamugav.

Ka on trussikud hea valik lühematele meestele – kui jalgu on rohkem näha, paistavad need pikemad ja ka mees ise seeläbi veidi vähem päkapikk. Ning ka on need hea valik meestele, kel suurem meheau.

Bokserid: meestele, kes tahavad õhku

Bokserid ehk sisuliselt pesuna kantavad lühikesed püksid on aluspükstest kõige avaramad, võimaldades istmikule ja mehevarustusele seega kõige rohkem hingamist. Sel on aga oma hind: tuge need varustusele suurt ei paku.

Klassikaliselt on bokserid lohvakad ja ülalt kokku kroogitud. Madalal rippuv alumine osa tähendab aga ka seda, et mehevarustus võib liikumisel hakata vastu tekstiili hõõrduma.