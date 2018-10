Reis Orkaan viis ühe Hawaii väikesaare endaga Ohtuleht.ee , eile, 14:14 Jaga:

Pilt on illusteeriv. Pixabay

Möödunud nädalal avaldatud uutelt satelliidipiltidelt on näha, et Hawaii saarestikku kuulunud 11-aakriline asustamata Idasaar on kadunud. Idasaare viis endaga orkaan Walaka, mis on olnud üks Vaikse ookeani kõige tugevamaid.