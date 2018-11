Reisieksperdid soovitavad: kuhu reisida novembris ja miks? 

Uus-Meremaa. November on parim aeg, et nautida Uus-Meremaal viimaseid kevadisi ilmasid. Ilm on ideaalne, et minna matkama, avastada rahvusparke ning naudelda järvede ilu.

Palm Springs, California. Suvi on läbi ning turiste on jäänud vähemaks. On aeg käia matkamas ning nautida Palm Springsi imelisi söögikohti.

Bermuda. Temperatuur Bermudal on novembrikuus 22 kraadi kandis, mis tähendab, et rannas saab veel vedeleda. Boonuseks on, et rannas pole nii palju rahvast nagu veel kuu-kaks tagasi.

Buenos Aires, Argentina. Argentina kauni pealinna kohta on öeldud, et kui sul hakkab siin igav, siis oled ise igav inimene. Buenos Airese külastamiseks on meie sügis ideaalne aeg, sest neil on sel ajal talv läbi saanud ja läheb mõnusalt soojaks. Turistimassid pole aga veel kohale jõudnud.

Abu Dhabi, Araabia Ühendemiraadid. Tänavu novembris tähistab Abu Dhabi Louvre oma esimest sünnipäeva, nii et kui sa pole veel sinna jõudnud, siis nüüd on aeg. Loomulikult ei saa jätta käimata ka Sheikh Zayedi mošees, mis on muljetavaldavalt võimas.

Montreal, Kanada. Prantsuskeelne Kanada linn on mõnusalt euroopaliku auraga. Linn uhkustab heade söögikohtade, kaunite tänavate ja vaatamisväärsustega.

Lissabon, Portugal. Suvisel ajal võib Portugali külastamine muutuda keeruliseks, sest pidevalt on liiga palav. Novembris on temperatuur juba jahedam, kuid portugalilikult külmaks ei ole veel läinud. Muusikahuviliste jaoks on hea uudis see, et 24.-25. novembril toimub linnas Vodafone Mexefest muusikafestival.