MEES JA TERVIS | 10 üllatavat impotentsuse tekitajat

Impotentsust esineb nii meestel kui ka naistel, kuid on peamiselt defineeritud kui sugu- ja sigitamisvõimetus meestel, mis tuleneb erektsiooni häirest. Impotentsuse all peetakse pigem silmas pikemaajalist erektiilset häiret, mille tõttu on suurem osa alustatud suguaktidest jäänud rahulduseta või on katkestatud. Impotentsuse ja erektsioonihäirete põhjused on erinevad, nii mõnigi neist üsnagi üllatav.

1. Jalgrattaga sõitmine

Tundub imelik, et selline populaarne ja kehaliselt aktiivne tegevus võib põhjustada erektsioonihäireid, kuid tundub, et asjal on iva sees. Juba vanal heal hobuste ajal olla naised saunas teadnud rääkida, et ega need Liivimaa parimad ratsutajad õiged mehed pole. Eriti on mõjutatud harrastajad ja rahvasportlased, kes veedavad võistlusteks valmistudes pikki tunde sadulas. Idee on selles, et kitsas ja kõva sadul asetab survet perineumile ehk alale, mis jääb su suguelundite ja päraku vahele. Sealt jooksevad peamised närvid ja arterid, mis varustavad su genitaalpiirkonda impulsside ja verega ning kui need mingilgi moel kahjustada saavad, võivad tekkida erektsioonihäired. Ma loodan, et see ei kehti mootorrataste puhul, vastasel korral pean hakkama raskeid otsuseid vastu võtma.

Pixabay

2. Igemeprobleemid

Veritsevad igemed, mida põhjustab enamasti periodontiit, on kroonilise põletiku tagajärg. Otseselt su suuhügieen ja väikemehe toimimine seotud pole, kuid esimene neist on märk süsteemsemast probleemist. Periodontiit esineb sageli koos südameveresoonkonna probleemidega ning kuna see mõjutab otseselt vereringet, on täiesti loogiline, et antud probleem võib tekitada ka häireid suguelundite verevarustuses.

3. Liigne kehakaal