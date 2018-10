„Kiimas kitse kanep“ ja veel 9 looduslikku alternatiivi Viagrale 

Ženšenni kasutatakse Aasias juba aastasadu libiido ja voodivõimekuse tõstjana. Pixabay

Maailmakuulus sinine tablett Viagra (toimeaine sildenafiil) sai tänavu 20-aastaseks. Aga sel meeste erektsioonihäirete ravimil on erinevaid kõrvalnähtusid (nt peavalud) ja AskMen osutab, et tegelikult pole see üldse mitte ravim, vaid pigem probleemi lappiv plaaster. Tegelikult peaks sinise pilli poole pöörduma pigem viimases hädas ja eelnevalt katsetama teisi viise oma väikemeest füüsiliselt (ja ka vaimselt) vormi saada. Väljaanne esitab kümme nippi erektsioonihäirete ennetamiseks ja leevendamiseks ehk kahe käe sõrmede jagu alternatiive Viagrale. Muuhulgas teeme tutvust botaanika põneva maailmaga.