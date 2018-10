VÕEH: teadlased tõid välja põhjuse, miks kõhutuult ei tohiks kinni hoida 

PantherMedia/Scanpix

Teate küll seda tunnet, kui lihtsalt ei suuda kõhugaase kinni hoida? Enamasti juhtub see halvimal ajal: tähtis koosolek, tööintervjuu või kohting, kirjeldab BroBible . Pingutame nagu hullud, et see pagana tuul välja ei lipsaks, kõht hakkab mürisema ja üle kere on ebamugav – aga lihtsalt peab, et mitte sattuda ülimalt piinlikku olukorda.