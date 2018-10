SEDA HIPSTERID OSTAKSID: nutiprillid näitavad sõnumeid ja ühenduvad Uberiga 

Maxim kirjutab, et Focalsi 1000-dollarilised (880 EUR) prillid näevad välja nagu täitsa tavalised nägemise parandajad, aga ühenduvad Bluetoothi kaudu telefoniga ning neil on tilluke projektor, mis kuvab otse silmade ette andmeid ja märguandeid.

Prillide kõige muljetavaldavam osa on see, et need näevad välja nagu tavalised ja neid saab varustada soovitud miinus- või plussklaasidega. Tuhandedollariline hind tundub samas millegi nii lihtsa eest suurevõitu – end kahtlemata loovad minimalistlikud Focal’sid seni nähtud kolakate ka kohmakate nutiprillidega võrreldes uue standardi.