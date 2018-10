ARVUSTUS | Kodumaine arvutimäng „Shortest Trip to Earth“ nõuab roppu moodi kannatust 

Interactive Fate / Iceberg Interactive

Mängu üheks suurimaks miinuseks võib lugeda tähelepanu vajavate mõõdikute ja numbrite rohkust. Lisaks on vajalik info kohati liiga tilluke, mistõttu on seda raske jälgida. Ah et palju ma vahepeal kütust olen raisanud? Oota, lase ma kissitan silmi, surun nina vastu ekraani ja… ee, 100/250, vist?

Olgem ausad – teose minimalistlik, kohati lausa kole (olgugi, et ilu on vaataja silmades) visuaalne külg ei aita eelnevale kaasa. Paljud elemendid näevad välja algelised ning vägisi jääb mulje, et arendusaastate jooksul on kõvasti rohkem rõhku pandud mängitavusele ja sellega seonduvatele elementidele, kui graafikalise külje edasisele arendamisele. Ideaalses maailmas jalutasid need kaks aspekti muidugi käsikäes, siin on aga igale pikslile rasvase markeriga piirjooned juurde joonistatud ja see jääb silma riivama.