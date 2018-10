Eksperiment: CNG ehk surugaas on autokütusena tõsiseltvõetav alternatiiv 

Pärmitaigna kombel kerkivad kütusehinnad panevad pead vangutama ning rusuvad inimest, kes kehvakese ühistranspordisüsteemi tõttu on sunnitud autoga sõitma.

Alternatiive on esialgu vähe – elektrit saab, aga mitte tasuta ning elektriautod on nn tavaautodega võrreldes jätkuvalt ulmekallid ning valik väike; LPG läheb moest nagu diisel ja bensiin, hübriidajamiga autosid toodavad ikka veel liiga vähesed, et võiks rääkida suurepärasest mudelivalikust.

Viimasel ajal on rohkem hakatud rääkima CNG-st ehk surugaasist, seda ka Eesti kütusetootmise võimekuse kontekstis – kohalikust biomassist saab edukalt loodussõbralikku autokütust valmistada. Esialgu on CNG vaid väheste autokasutajate rõõm, neid sõidukeid lihtsalt ei saa kätte.

Kõige populaarsem CNG mudel Eestis on Škoda Octavia. Ühe sellisega kaks nädalat oma igapäevaseid sõite tegimegi, et hinnata, kui hea ja odav kütus surugaas ikkagi on.

Selgub, et tegu on igati konkurentsivõimelise kütusega, mida kulub vähe, mille tankimine on lihtne ja üsna kiire ning kasutamine turvaline. Kui riigiisad just aktsiisiga kõike ilusat ära ei käki, võiks CNG auto olla mõistliku inimese esimene eelistus autopoes.

Kaks korda ja rohkem säästu

Kokku surutud maagaasi tarbival autol on mitmeid olulisi plusse. Tavatarbijale on neist ahvatlevam kindlasti elektriautoga võrreldav kilomeetrihind, sest surugaas on (veel?) väga odav võrreldes muude sõidukikütuse liikidega.