OH SEDA JANUKEST: sõjaväelased jõid Islandi pealinna õllest kuivaks 

Islandi ajakirjandus teatas, et näiteks restoran Sæta Svínið, The American Bar ja teised pealinna joogikohad panid viimse tilgani mängu kõik oma õllevarud, et kustutada linnas viibinud 6000-7000 meremehe janu. Meedia kiitis sõjameeste maitset: importõllele eelistati kohalikku ja meeleldi mekiti populaarsete tavaliste laagerõllede kõrval ka erinevate mikropruulide toodangut.