Natsid kavatsesid Churchilli mõrvata šokolaadipommiga 

Inglismaal Suffolkis lagunenud maja restaureerinud perekond leidis pööningult paki vanu joonistusi. Nüüdseks on teadlased välja selgitanud, et tegemist on käsitsi visandatud originaaljoonistega, millel kujutatakse 25 eri tüüpi lõhkeseadeldist. Natsid töötasid need pommid Teise maailmasõja ajal välja selleks, et neid Suurbritannias kasutada.