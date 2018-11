Arukas planeerimine teeb remonditöö sujuvaks 

Olgu siis tegu pelga n-ö kosmeetilise sanitaarvärskenduse või põhjalikuma kapitaalremondiga – igapäevarütmi häirivate töödega tahetakse ikka võimalikult kiiresti ühele poole saada. Et kõik sujuks, tasub ideed paberile visandades teha remondi eelarve kõrvale ka tööde järjekorra plaan, sest kui kõiki erinevaid etappe teha loogilises järjekorras, väldime topelttööd: näiteks juba viimistletud pindu ei tule uuesti lahti katkuda lihtsalt sellepärast, et mingi juhe või toru jäi paigaldamata, nii et leiad end piltlikult öeldes uimase põrandavärvija nurkaaetud olukorrast.