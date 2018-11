AITAB MASENDUMISEST: 5 nippi enesehinnangu tõstmiseks 

Elu võib tänapäeval tunduda nagu üks pidev tsirkusetrikk. Meid pommitatakse sotsiaalmeedias, televisioonis ja ajakirjades igapäevaselt ebareaalsete kujutistega ning me võime tunda end laviini alla mattuvana, kuna ei ole ise realiseerinud oma elu täit potentsiaali. Natuke sellist tunnet on normaalne, aga kui sind püsivalt takistab eneses kahtlemine, siis ei saa seda ajada ühe „kehva päeva“ kaela, mis meid kõiki aeg-ajalt külastab. Madal enesehinnang takistabki sul saavutamast oma täit potentsiaali ning on ühtlasi kurnav ja masendav.

Mõiste „enesehinnang“ viitab sellele, millisena ja kuidas me end tajume. Enesehinnang on üleüldine arvamus, mis meil enda kohta on, ja see, kuidas me end inimesena väärtustame. Madal enesehinnang põhineb negatiivsusel: mind ei armastata, olen kasutu, olen väärtusetu. Muidugi on meil kõigil iseenda kohta erinevaid arvamusi, aga see näitab madalat enesehinnangut, kui sa üleüldiselt tunned end ebaadekvaatse või alaväärtuslikuna; kui sa tunned, et sul pole väärtust, õigust elu pakutavatele rõõmudele; kui tunned, et oled soovimatu.

Madal enesehinnang tekib sageli nende uskumuste pärast, mis sul enda kohta on ja mida sa pead faktiks – aga mis tegelikult on vaid mõtted. Need uskumused ja mõtted põhinevad elus kogetul ja sõnumitel, mida need kogemused on andnud sulle selle isiksuse kohta, kes sa oled.

Madala enesehinnangu põhjustajaks on pigem mõtteprotsess kui faktid. Nii on oluline koguda kokku enda kohta hoitavad negatiivsed mõtted ja hakata otsima tõestusmaterjali selle kohta, et tõde on hoopis vastupidine. Näiteks: kui sa usud, et sind ei armastata, siis ei ole mõtet otsida tõestust selle kohta, et nii ongi, vaid hoopis selle kohta, et nii pole. Kui sa küsid endalt „kes mind armastab?“, siis saad vastata: ema, isa, sõbrad, perekond, elukaaslane jne. Negatiivse mõtte uskumine muutub raskeks, kui sul on vastupidist näitav tõestusmaterjal.

Kui sa kannatad madala enesehinnangu käes, siis siin on viis nippi sellest ülesaamiseks.

1. Uuri oma mõtteid

Oled sa sellest teadlik, mida sa mõtled? Mõtted loovad tundeid, niisiis on võtmesõnaks ettevaatlik mõtlemine oma mõtete üle. Positiivsed mõtted tekitavad positiivseid tundeid.