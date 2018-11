„Kallis, sa võiksid minu peale pissida“ ehk Kuidas rääkida partnerile „veidratest“ seksuaalfantaasiatest? 

Fantaasiatel on väga lai ulatus. Sind võib pikka aega kõditada mõte partneri ees masturbeerimisest või kolmekast. Võib-olla fantaseerid stseenist, kus partner sinu peale pissib. Või siis tahaksid, et partner seoks sind kinni ja kasutaks seksimänguasjana. Sel pole mingeid piire, mis inimeste peades toimub – ja kuni seksuaalfantaasia on legaalne, siis pole mingit põhjust, miks peaks selle pärast muretsema.

„Fantaasiad on normaalsed ja neid on kõigil. Nende arutamine partneriga võib olla suurepärane lisandus eelmängule, luua lähedust ja kasvatada usaldust,“ märgib kliiniline seksuoloog ja psühhoterapeut Kristie Overstreet.

„Veidrad fantaasiad“

Inimesed kipuvad mõtlema, et kui fantaseerida millestki, mis jääb eemale tavalisest „vaniljeseksist“, siis näitab see normidest hälbinud käitumist. See on jama. Näiteks seksuoloog Laura Deitsch sõnab, et fantaasiad on tavaliselt kas igapäevasemad või siis kastist-väljas stiilis, aga ükski neist pole veider.

„„Veider“ on hinnanguline sõna ja seksis mitte just abiks. Nimetame neid pigem „loomingulisteks“,“ märkis Deitsch.

Mitte iga partner pole nõus proovima neid fantaasiaid, mida sina tahaksid – see pole lihtsalt realistlik, sest inimesi köidavad erinevad asjad – aga see ei tähenda, et neid ei peaks jutuks võtma.

Miks ei tohiks seksfantaasiaid vaka all hoida