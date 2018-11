Fookus olulisele ehk lähivaade ühele aasta tähtsaimale autole 

Sellel, et Focuse arendusmeeskond on koos püsinud esimesest mudelipõlvkonnast alates, on ilmselgeid voorusi – identiteedikriisi käes see auto ei kannata ning järjepidevus on ilmne.

Muidugi on progressi näha siin ja seal. LED-tuled, popilt suured veljed, moodsalt nikinakilised põrkerauad. Kõigile millegi pakkumiseks tuleb mudeleid muidugi erinevatele sihtgruppidele söödavaks nikerdada ning selles on Ford meister.

Focus nagu kolme näoga Janus

Et ikka ikka igaüks oma Focuse leiaks, pakub Ford seda õige mitmes varustusklassis – aga seda siis mitte külge kruvitavate jubinate arvu, vaid auto enese iseloomu järgi.

Kered on samad, mootorid ka, olgu autoks siis n-ö tavaline Focus (Trend või Titanium varustuses), sportlikum ST-Line, mugavusega hellitav Vignale, või maastikuvõimekusele vihjav Active.

Kõik need on ehitatud tuliuuele C2-platvormile ning peaksid pakkuma esmaklassilist turvalisust, juhitavust ja ruumikust. Kui päris aus olla, siis Active-versiooni nägime vaid postamendi otsas – proovisõiduks ei olnud see veel valmis.

Turvalisust me testima ei hakanud (EuroNCAP on Focusele oma maksimumpunktid jaganud), ent juhitavuse ja ruumikuse osas võin takka kiita küll.