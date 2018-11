Rõõmusõnum väikestele ja suurtele poistele: kosmose-Tesla vormiti automudeliks 

Poularmechanics kirjutab, et kuulus automudelite ja sõiduradade tootja Hot Wheels sai tänavu 50 aastat vanaks ja väljastab lõputult mängimis- ning kollektsioneerimiskraami. 2019. aasta Tesla komplektis ei ole rooli taga „Spacemani“ ega armatuuril tibatillukest Roadsteri mudelit, aga võib öelda, et konkreetse mudeli originaali tippkiirus on 77 000 miili tunnis ja sealjuures hodomeetril viis miljonit miili.