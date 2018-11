VÕIMALIK VAID AMEERIKAS: kuidas maitseb maapähklivõiviski? 

Esquire:

* Elus võib kindel olla vaid üksikute asjade headuses. Üks neist asjadest on viski. Teine on maapähklivõi.

* Olin veendunud, et uus maapähklivõiga viski, nimega Screwball, on hea. Mõtlesin, et kaks asja, mida ma armastan, koos: üks, mis saatis mind terve kümnendi koolilõunatena, ja teine, mis tõi mind täiskasvanupõlve. Noortepärane, chill ja agressiivselt hip turundus. Ja augustis sai see jook New Yorgis veinide ja napside võistlusel parima maitsega viski tiitli.

* Kui seda aga juua, siis jääb maitsest midagi vajaka. See lõhnab ülevoolavalt pralinee, pekanipähkli ja karamelli maitsega jäätise järele ja maitseb samamoodi. Haigelt magus. Ja kui siia kuskile on ka peidetud maapähklivõi, siis on see raskesti tabatav. Keelele jääb paks sahhariinine vaap, mis on vaid kergelt pähkline.

* Pole just selline üdini ameerikalik jook, mida lootsin. Aga kõik pole veel kadunud. Lahenduseks on veelgi ameerikalikum lähenemine: nõrista seda viskit vaniljejäätisele. Vannun, et parimat jäätiselisandit pole olemas, peamiselt sellepärast, et see lisand juba maitsebki nagu jäätis.

* Ja nii ongi. Alkoholi ja suhkru sumin 22 dollarit maksvast Screwballi pudelist pluss see raha, mis kulub pooleliitrisele jäätisele. Ärge ainult seda kraami jooge.

ÕL Mehele: