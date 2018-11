"Harry Potteri" filmistuudio haarab justkui sõrmenipsuga oma võlumaailma  

Tõepoolest, ka need, kes on „Harry Potteri“ peale varem vaid heal juhul õlgu kehitanud, astuvad suure tõenäosusega filmistuudiost välja, tavalisse maailma tagasi, maagiline tuluke silmis. Isegi kui nad ei pöördu päriselt Potteri-usku, mässivad sealne ehe muinasjutumaailm ja filmitegemise telgitagused neid niivõrd oma võluvõrku, et ükskõikseks jääda on võimatu. Järele proovitud. Just seetõttu sobib „Harry Potteri“ stuudio igale vanusele – nii lastele kui ka täiskasvanutele.