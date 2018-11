Tuleviku allveelaev: droonikandja, mida inspireeris võidisvaal 

Prantsuse kaitsetööstusettevõte demonstreerib allveelaeva, millesarnast pole enne nähtud. Inspiratsiooni ammutati võidisvaalalt ehk kašelotilt, SMX-31 on raskelt relvastatud, pakub tuge erinevatele mehitamata sõidukitele ja võib isegi teenida mereväe eriüksuste emalaevana. Ka on uue generatsiooni allveesõiduk suurelt jaolt automatiseeritud ja meeskond on vaid 15-liikmeline.

Allveelaeval on kahekordne kere ja seda liigutab diiselmootorite või tuumareaktori asemel liitiumioonakude antav elekter. Maksimaalne sukeldumissügavus pole teada, aga see on vähemalt 244 meetrit.

Ja kõik see on pakitud üsna väiksesse laeva. Electric on vaid 70 m pikk ja selle veeväljasurve on 3400 tonni. Allveelaev võib sõltuvalt akude võimsusest veeta merel 30-45 päeva ja selle suurim veealune kiirus on 20 sõlme (37 km/h). Ning kuna süsteemid on üsna automatiseeritud, siis vajab alus vaid 15-liikmelist meeskonda. Reeglina on isegi sellest allveelaevast väiksematel 60 meremeest.