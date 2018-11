TRENDID TELEFONITURUL: kes on languse ajastul edukaimaid mobiilitootjad? 

Forbes kirjutab, et tänavu kolmandas kvartalis toodeti kokku 355,2 miljonit mobiiltelefoni ja aastataguse ajaga võrreldes on turg 6% võrra kahanenud. Telefonide tootmine langes neljandat kvartalit järjest.

Liider on nutifonide maailmas jätkuvalt Lõuna-Korea tootja Samsung, kelle käes 20,3% turust. Siiski kukkus ka Samsungi käive aastaga 13,4% ja kokku toodeti 72,2 miljonit seadet.

Aga Samsungit mõjutab tublisti nende puudumine Hiinast – see riik on maailma suurim mobiiltelefonide turg ja umbes kolmandik kõigist nutiseadetest ostetakse just seal. Ühtlasi survestab Samsungit tugev konkurents kasvavatel turgudel Indias ja Indoneesias – kus kiiret tõusu teevad sellised Hiina brändid nagu Xiaomi, Oppo ja Vivo.